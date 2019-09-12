Quaresma: Ayrılırken bana saygısızlık yapıldı

Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu.

Quaresma'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Futbol tutkuyla oynanan bir oyun. Taktik bazen ikinci planda kalıyor ve duygular ön plana çıkıyor. Türkiye Ligi kaliteli bir lig ama gelişmesi gereken yönler var. Avrupa’da ilk beşe koymak iddialı olabilir. Lig taktik açıdan gelişebilir.

EMRE GENÇLER İÇİN ÖRNEK BİR OYUNCU

Vücudum istediklerime cevap vermiyorsa o zaman futbolu bırakma vaktidir. Uyandığımda kulübe en iyi şekilde hizmet edecek durumda ve fizik gücündeysem futbola devam ederim. Emre Belözoğlu hayran olduğum ve gençler için örnek bir oyuncu.





BAŞKAN BENİ İSTEMEDİ

Türkiye’de Beşiktaş’tan başka takımda oynamak istemiyorum dedim ama başkan beni istemedi ve bu kararı aldı. Belki de beni hiç istemiyordu. Ayrıldıktan sonra Fenerbahçe ya da Galatasaray’da oynamak zor olurdu. Beşiktaş’ı ve taraftarları çok seviyorum.





ÇEK KARŞILIKSIZ ÇIKTI

Fikret Orman yüzüme karşı konuşacak yüreği hiçbir zaman göstermedi. Beşiktaş’ta 5 aydır ödemeler yapılmıyordu. Ailem ve ben bu durumdan memnun değildik. Serdar Adalı ile ilgili bu konuda konuştum ve böyle devam ederse ayrılmanın daha iyi olacağını söyledim. Fikret Orman bana bir çek verdi ancak bozdurmaya gittiğimde karşılıksız çıktı. Böyle olunca ben de kulübü FIFA'ya şikayet ettim.

BANA SAYGISIZLIK YAPILDI

Gönderiliş şeklimin bana karşı saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş taraftarına hayranlık duyuyorum. Minnet duymam gereken bir grup varsa o da Beşiktaş taraftarı."