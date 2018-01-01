Quaresma: Bana katlanan iki kişiden biri Şenol Güneş

Beşiktaş'ın süper yıldızı Ricardo Quaresma, hayatını anlatan bir kitap yazıyor...

Kariyeri boyunca yaşadıklarını hatırlamaya çalışan, son dönemde ise yaşadıklarıyla ilgili notlar alan Portekizli'nin kitabına eklediği bu notlardan, süreç içinde Portekiz basınına yansıyanlar şöyle:

PARA HER ŞEY DEĞİL

"Futbolu zaten biliyordum ama son dönemde hayatı da öğrendim. Hayatta para kazanmanın çok önemli ama her şey olmadığını Dubai'ye gittiğimde anladım. Paranız olabilir ama nerede yaşadığınız, nasıl yaşadığınız ve aslında ne yapamadığınız çok daha önemli."

"Para kazanmak için Çin'e gidenleri anlayabiliyorum, saygı da duyuyorum. Ailemizi, çocuklarımızı, geleceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Ama ben para için bir daha bunu yapmam. Taraftar için oynamak başka bir duygu. Sen iyi bir şey yaptığın zaman buna değer veren insanlar için oynamak harika. Bu yüzden zaten Beşiktaş'tayım."

BANA HAYATTA SADECE İKİ KİŞİ KATLANDI

"Bana bir ilkokul öğretmenim katlanırdı, bir de teknik direktörüm Şenol Güneş katlanıyor. Hata yaptığımda bazı çalıştığım teknik direktörler gibi beni eleştirip, küçük düşürmeye, hatalarımı yüzüme vurup, acımasızca eleştirmeye kesinlikle çalışmıyor. Kavga etmiyor benimle. Onunla ilginç bir şekilde en çok kazandığımız ve harika oynadığım maçlardan sonra kavga ediyoruz.."