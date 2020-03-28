Ensonhaber.com'a dön

Quaresma, Barça'nın en kötü 11'inde yer aldı

Ricardo Quaresma, Marca gazetesinin hazırladığı Barcelona'nın hayal kırıklığı yaratan transferleri arasında yer aldı. Portekizli yıldız, Katalan ekibinde 2003-2004 sezonunda oynamıştı.

| Haber Merkezi
Yorum Yap

Beşiktaş’ın eski yıldızı ve Kasımpaşa’nın futbolcusu Ricardo Quaresma, Marca’da hayal kırıklığı yaratan Barcelona transferleri arasında gösterildi.

KADRODA QUARESMA, İBRAHİMOVİC VE COUTİNHO YER ALDI

Marca, 21. yüzyılda Barcelona’nın en kötü 11’ini belirlerken, Quaresma da bu kadroda yer aldı. İlginç isimlerin yer aldığı kadroda Portekizli futbolcunun yanı sıra hücumda Ibrahimovic ve Coutinho'ya da yer verildi.

2003-04 sezonunda Barcelona’ya transfer olan Ricardo Quaresma, 1 sezon oynadığı Katalan ekibinde 28 karşılaşmada görev almıştı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM