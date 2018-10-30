Quaresma Başakşehir maçında yok

Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u yenerek 3 puanı cebine koyarken, Ricardo Quaresma’yı kayıp verdi. İlk yarıda Robin Yalçın’ın bileğine tabanıyla basarak sarı kart gören Portekizli yıldız cezalı duruma düştü.
Mustafa Pektemek’e ilk yarıda iki asist yapan, ikinci devre ise Vagner Love’u golle buluşturan Quaresma gördüğü kartla cumartesi günü Başakşehir’le deplasmanda oynanacak zirve yolundaki kritik maçta forma giyme şansını kaçırdı.
Beşiktaş, Süper Lig’de üst üste ikinci kez penaltı kaçırdı. Oğuzhan geçen hafta Göztepe deplasmanında Beto’ya takılmıştı dün akşam da Quaresma, Gökhan Akkan’ı geçemedi. Siyah-beyazlı takım ligde son 8 penaltının 4’ünü kaçırırken, 10’da 10 yapan Vagner Love’un topun başına geçmemesi eleştiri topladı.