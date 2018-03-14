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Quaresma: Bayern maçından keyif almaya çalışacağız

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma, Bayern Münih karşılaşması için, "Zor bir maç olacak, tadını çıkaracağız" şeklinde konuştu.

Quaresma: Bayern maçından keyif almaya çalışacağız
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş sahasında Alman devi Bayern Münih'i konuk edecek. Maç öncesi açıklamalar yapan Quaresma, zorlu maçın tadını çıkaracaklarını ifade etti.

"SAHADA KEYİF ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

5-0 kaybettikleri ilk maçın rövanşında büyük bir takıma karşı oynayacaklarının altını çizen Quaresma, "UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu seviyeye geldiğimiz için takımımı kutluyorum. Zor bir maç olacak, büyük bir takıma karşı oynayacağız. Geldiğimiz noktanın tadını çıkartmak istiyoruz. İki maç kaçırdım, iyi hazırlanıyorum. Oynayıp oynamamam hocamın seçimine bağlı. Futbolda hatalar her zaman var. Futbolda en önemlisi oyuncuların her şeylerini sahada vermesidir. İlk maçta tüm oyuncular her şeyini verdi. Yine elimizden gelenin en iyisini yaparak sahada keyif almaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

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