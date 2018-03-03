Quaresma: Beni tahrik ettiler

Beşiktaş'ınyYıldız oyuncusu Quarsma, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe karşısında farklı galip gelecekken maçı berabere bitirdiklerine üzüldüklerini söyledi.

BENİ TAHRİK ETTİLER

Portekizli yıldız oyuncu kırmızı kart olayı ile ilgili olarak teknik ekibe verdiği raporda, "Teknik direktörüm Şenol Güneş beni oyuna alırken rakibin sinirli olduğunu söyledi. Top ayağıma değdiğinden itibaren sert tekmeler İle karşılaştım ve Souza sol elinin dirseği ile suratıma sert darbe vurdu. Ardından bazı laflar etti ve beni adeta tahrik etti. Burnuma gelen sert darbeye tepki gösterdim ve kırmızı kart görerek oyun dışı kaldım. Sadece Souza değil 3-4 oyuncu da üstüme yürüdü ve beni tahrik etti bunu hem yan hemde orta hakem gördü" dedi.

Maça girmeden önce ısınma hareketleri sırasında da yedek kulübesinde kendisine bazı sözler söylendiğini vurgulayan Quaresma sarı lacivertli tüm oyuncuların üstüne oynadığını söyledi.