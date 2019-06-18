Quaresma: Benimle mutlu değillerse söylesinler

Beşiktaş ile daha önce alacakları yüzünden birkaç defa FIFA'lık olmak noktasına gelen Quaresma, bir kez daha krizin başrol oyuncusu oldu. Başkan Fikret Orman'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi.

"TATİL DÖNÜŞÜ RÖPORTAJ VERECEĞİM"

35 yaşındaki futbolcu, Fikret Orman'ın basına yansıyan, "En kritik maçlarda takımı yalnız bıraktı. Bir de kalkmış şikayetçi olmuş. Parasını verin, gönderin gitsin" şeklindeki sözlerine karşılık verdi.

İstanbul'a döndüğü zaman yaşanan sürece dair bir röportaj vereceğini belirten Quaresma, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: "Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse, benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim, İstanbul'a gelince gerçekleri vereceğim bir röportajda açıklayacağım. İsteyen, istediğini düşünmekte özgürdür."

Çin, Portekiz ve Arap ülkelerinden teklifler alan Quaresma'nın Beşiktaş'la 1 yıllık daha anlaşması bulunuyor.