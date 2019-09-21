Quaresma: Beşiktaş'a gol atarsam sevinmem

İki farklı dönemde toplam 7 sezon Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma, transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala siyah-beyazlı takımla yollarını ayırmıştı.
Kasımpaşa'ya imza atan Portekizli yıldız, eski takımı hakkında açıklamalarda bulundu.
"KASIMPAŞA ANLAYIŞLA KARŞILAYACAKTIR"
35 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş’a gol atarsam sevinmem. Takımım kazanması için elimden geleni yapacağım. Oynayabileceğim en iyi oyunu oynayacağım ama gol attıktan sonra sevineceğimi zannetmiyorum. Kasımpaşa da bu durumu anlayışla karşılayacaktır" dedi.