Quaresma Beşiktaş'ı takipten çıkardı

Maaş ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle kulübe avukatı aracılığıyla ihtar gönderen ve köprüleri atan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, yeni bir harekette daha bulundu.

Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takip etmeyi bıraktı.

Siyah beyazlılarla olan sözleşmesi 2020'de bitecek olan 35 yaşındaki orta sahanın, bu gelişmelerin ardından kulüpte kalması beklenmiyor.

Quaresma, bugün yaptığı, "Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim, İstanbul'a gelince gerçekleri vereceğim bir röportajda açıklayacağım. İsteyen istediğini düşünmekte özgürdür." açıklamasıyla ayrılık sinyali vermişti.