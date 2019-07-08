Quaresma Beşiktaş'ta kalıyor

Her yıl ortaya çıkan Quaresma krizi, bu sezon da Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

SOSYAL MEDYADAN TAKİBİ BIRAKTI

18 Haziran'da Beşiktaş'ı sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakan Portekizli yıldız, daha önce de buna benzer bir çok davranışta bulunarak siyah-beyazlı taraftarları kızdırmıştı.

Yönetim bugün, tecrübeli futbolcu hakkında "gitmeli mi kalmalı mı" değerlendirmesi yapmak üzere toplanmıştı.

TAKIMDA KALMASINA KARAR VERİLDİ

Bazı maçlarda ıslılanması nedeniyle taraftar ile arası açılan 35 yaşındaki futbolcu, Porto'ya dönmek istediği yönünde yönetime tavır koymuştu.

Yönetim ile geleceği hakkında görüşme yapan Portekizli, sosyal medya hesabında yaşanan olayın bir yanlışlık sebebiyle oluştuğunu belirterek takımda kalmak istediğini bildirdi.

Bunun üzerinde teknik direktör Abdullah Avcı ile yapılan toplantı neticesinde 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun takımda tutulmasına karar verildi.

Öte yandan Quaresma'nın yapılan görüşmelerin ardından Beşiktaş kampına katıldığı belirtildi. Beşiktaş yaz kampını Riva ve Avusturya'da gerçekleştirecek.

Quaresma bu yıl siyah-beyazlı forma altında çıktığı 34 maçta 4 gol, 14 asistlik bir performans sergilemişti.