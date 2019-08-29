Quaresma, Beşiktaş'tan 16 milyon TL alacak

Geçtiğimiz günlerde Fikret Orman'la bir görüşme yapan Ricardo Quaresma, toplantı sonrası Instagram hesabından paylaşım yapmış ve "Az önce takımda istenmediğimi öğrendim" demişti.

2 Eylül'e kadar takım bulamaması durumunda kadro dışı kalacak olan Portekizli futbolcunun Kasımpaşa'yla görüştüğü ve prensipte anlaştığı öğrenildi.

Siyah-beyazlı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki futbolcu, geçmiş alacaklarıyla beraber bu sezonki maaşını da istemiş, yönetim de bu talebi kabul etmişti.

İMAJ HAKLARIMIN BEDELİNİ DE İSTERİM

Ancak yıldız futbolcunun talepleri bununla da sınırlı kalmadı. Yönetime haber gönderen Quaresma'nın "Sözleşmemde bulunan imaj haklarımın bedelinin de ödenmesini istiyorum" dediği belirtildi.

Tarafların, bu konuda görüşmelerinin sürdüğü, istenen toplam paranın 2.5 milyon euro (16 milyon TL) civarında olduğu belirtildi.

KASIMPAŞA DOĞRULADI

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz: "Quaresma ile anlaşma sağladığımız yönündeki ifadeler doğru" dedi.

Öksüz, "Quaresma'nın Beşiktaş ile arasında bir para konusu var. Dün akşam Beşiktaş ile arasındaki alacak-verecek olayını çözmesi halinde bugün sabah sağlık kontrolünden geçecekti. Ben şu an tatildeyim, arkadaşlarla son durumu görüşeceğim" şeklinde konuştu.

