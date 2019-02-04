Quaresma: Beşiktaş'tan ayrılıyorum

Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Ricardo Quaresma için flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRT Spor canlı yayınında konuşan Ersin Düzen, Portekizli futbolcuyla aralarında geçen diyaloğu anlattı.

PORTO'YA MI DİYE SORDUM HAYIR DEDİ

Ersin Düzen, "Quaresma ile bir kafede karşılaştım. Bana Beşiktaş'tan ayrılacağını söyledi. 'Porto mu?' diye sordum, 'hayır' dedi. Kafede benden önce arkadaşları varmış, onlara da ayrılacağını söylemiş. Quaresma'nın menajeri şu anda Suudi Arabistan'da." ifadelerini kullandı.

Quaresma'nın ayrıca Çin ve ABD'den birkaç takımla görüşmelerde bulunduğu söyleniyordu.