Quaresma: Beşiktaş'tan ayrılma nedenim başkandı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, Türkiye kariyerini değerlendirdi.

Beşiktaş'tan ayrılık süreciyle ilgili olarak da konuşan Portekizli yıldız, ''Abdullah Avcı'yla herhangi bir problem yaşamadım. Benim Beşiktaş'tan ayrılma sebebim teknik direktör değil, başkandı. Abdullah Avcı'yla her zaman iyi bir diyaloğumuz oldu ve onunla çalışmaktan çok keyif aldım. Umarım her zaman başarılı olur.'' dedi.

''ŞENOL GÜNEŞ'TEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM''

Beşiktaş ile iki sezon üst üste şampiyonluk yaşayan teknik direktör Şenol Güneş'ten de çok şey öğrendiğini söyleyen Quaresma, ''Şenol Güneş'le çok özel bir ilişkimiz oldu. Ondan çok fazla şey öğrendim, hem teknik direktör olarak hem de insan olarak muhteşem birisi. Hayatım boyunca da bende özel bir yeri olacak. Milli Takım'da da önemli işler yapıyor ve onun için her zaman en iyisini diliyorum.'' ifadelerini kullandı.