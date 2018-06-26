Quaresma: Bu vuruşa insanları alıştırdım

Portekiz Milli Takımı'nın yıldız ismi Ricardo Quaresma, İran ile 1-1 berabere kalarak gruptan çıktıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın yıldızı seçilen ve trivela vuruşuyla takımının tek golünü kaydeden Quaresma, tur atladıkları için mutlu olduğunu vurgularken, "İnsanları böyle vuruşlara alıştırdım. İyi bir vuruş yaptım. Önemli olan üst tura çıkmaktı ve bunu başardık" dedi.

HEDEFE ULAŞTIK

Quaresma, "Çok başarılı olduk. Hedefimize ulaştık. Bir sonraki maçı düşünmek için önümüzde birkaç gün var. Bu zihniyetle devam etmeliyiz. Uruguay'a karşı yaşayacağımız zorlukları biliyoruz. Çok büyük oyunculara sahipler. İyi dinlenmeli ve en iyi şekilde o maça hazırlanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Quaresma'dan İran'a trivela golü - İZLE