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Quaresma canlı yayında G.Saray'la dalga geçti

Gençlerbirliği-G.Saray maçının oynandığı sırada Instagram hesabından canlı yayın yapan Quaresma, ev sahibi ekibin attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

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Spor Toto Süper Lig'de bu sezon aldığı tüm yenilgileri deplasmanda yaşayan Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftada Gençlerbirliği'ne Ankara'da boyun eğdi.

Mücadelede 90+2'nci dakika oynanırken Alper Uludağ, gelişen kontratakta Muslera'yı mağlup etti ve Gençlerbirliği'ne 3 puanı getiren golü kaydetti.

CANLI YAYINDA SEVİNDİ

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma bu dakikalarda olay bir paylaşım yaptı.

Mücadelenin devam ettiği esnada Instagram hesabından canlı yayın yapan Portekizli futbolcu, 90+2'deki gole sevinirken görüldü. Quaresma'nın verdiği bu görüntü, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

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