Quaresma cezasını tamamladı

Alanyaspor maçında sarı kart görerek bu haftayı cezalı geçiren Atiba, Oğuzhan ve Tolgay Arslan da takıma dönecek. Sakat oyunculardan Gökhan Gönül'ün de Akhisarspor karşısında hazır hale geleceği öğrenilirken Love'ın tedavisi ise devam edecek.

5 OYUNCU DÖNÜYOR

Zorlu deplasman öncesi cezalı ve sakat futbolculardan 5'inin dönmesi teknik direktör Şenol Güneş'i kadro kurma açısından son derece rahatlatan bir gelişme. Formaya hasret kalan Quaresma sağ kanattaki yerine dönerken, Atiba orta sahaya, Gökhan Gönül sağ beke Adriano sol beke geçecek.

Ancak Şenol Güneş'in takıma dönecek diğer iki futbolcu olan Oğuzhan ve Tolgay Arslan'ın durumunu nasıl değerlendireceği şimdiden merak konusu.