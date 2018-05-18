Quaresma da Çin'e transfer oluyor

Hem yaşlanan kadroyu gençleştirmeyi hem de yeni transferlere mali kaynak yaratmayı hedefleyen Beşiktaş, Dusko Tosic'i 5 milyon euroya Guangzhou'ya satmasının ardından, Ricardo Quaresma'yı da Uzakdoğu'ya göndermeye hazırlanıyor.

10 MİLYON EURO

Siyah-beyazlıların, bu kapsamda Portekizli yıldız için Çin'den gelen görüşme talebini kabul ettiği ortaya çıktı. Başkan Fikret Orman ve ekibinin kapıyı 10 milyon eurodan açtığı, karşı tarafın ise 7 milyon euroluk teklifte bulunduğu öğrenildi.

DÜNYA KUPASI'NIN BİTMEDEN SATILACAK

Tarafların, ortak bir noktada anlaşma sağlayabilmek adına önümüzdeki günlerde tekrar bir araya geleceği belirtildi.

Beşiktaş, daha önce Çin kulüplerinin görüşme taleplerini Quaresma'nın da isteği üzerine Dünya Kupası sonrasına bırakmış ancak oyuncunun bu konudaki fikrini değiştirmesinin ardından, teklifleri değerlendirme kararı almıştı