Quaresma deplasmanlarda kayıp

Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, zirve yarışında bir kayıp daha yaşadı.

32 puanlı lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen siyah-beyazlı ekipte Quaresma, 90 dakika sahada kaldığı Kayserispor karşılaşmasındaki etkisiz performansıyla eleştiri topladı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir grafik çizen Quaresma, Süper Lig'de ise özellikle deplasmanda skora katkı yapmakta zorlanıyor.

EN SON ALANYA DEPLASMANINDA KATKI YAPTI

Portekizli futbolcu, Süper Lig'de dış sahada 14 maçtır gol katkısı yapamıyor. Bu, Quaresma'nın Beşiktaş'taki ikinci döneminde skora katkıda bulunamadığı en uzun seri durumunda. Beşiktaş bu 14 maçlık periyotta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Quaresma'nın deplasmanda tabelaya etki yaptığı son maç, geçen sezonki Aytemiz Alanyaspor karşılaşması.

34 yaşındaki futbolcu, 23 Ocak 2017'de oynanan ve Beşiktaş'ın 4-1 kazandığı karşılaşmada 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. Bu sezon 20 resmi maçta forma giyen Quaresma bu karşılaşmalarda 1 gol atıp, 4 asist yaptı. Ligdeki 14 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Ricardo Quaresma, Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 müsabakada ise 3 asist yaptı.