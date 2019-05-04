Quaresma: Derbide Galatasaray'ın şansı yok

Başakşehir'in puan kaybetmesiyle derbinin önemi bir kat daha arttı. Kazanan takımın şampiyonluk yolunda büyük bir adam atacağı maç öncesinde Beşiktaşlı Quaresma'dan iddialı açıklamalar geldi.

"GALATASARAY'DAN İYİ DURUMDAYIZ"

Yaklaşık 1.5 aylık bir sürecin ardından Ankaragücü maçıyla formasına kavuşan Portekizli yıldız, Galatasaray'a karşı ilk 11'de yer alacak.

Derbilerin havasını iyi bilen deneyimli kanat oyuncusu arkadaşlarını motive edici konuşmalar yapıyor. Galatasaray maçlarının havasını anlatan Quaresma, "Galatasaray'dan daha iyiyz ve galibiyete yakın tarafız" dedi.

Galatasaray'ın saha avantajına karşılık rakiplerinden daha formda bir takım olduklarını belirten 35 yaşındaki futbolcu, "Bizden çekiniyorlar çünkü onlardan daha iyi oynuyoruz. Son maçlarımızın hepsini kazandık. Maça bu psikolojik üstünlükle çıkacağız" dedi. Arkadaşlarını motive eden Portekizli "Kendi futbolumuzu oynadığımız taktirde Galatasaray'ın hiç şansı yok" şeklinde konuştu.