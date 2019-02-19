Quaresma derbide oynamak istiyor

Ricardo Quaresma, pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe maçını iple çekiyor. Siyah-beyazlıların şampiyonluk yolunda mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağı karşılaşma Portekizli yıldız için de büyük anlam taşıyor.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın ligde Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçta muhteşem bir performans sergileyip iki gol atan Quaresma, ardından sarı-lacivertlilerle yapılan kupa maçında kırmızı kart görmüştü. Vodafone Park'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı finali ilk maçında oyuna ikinci yarıda giren yıldız oyuncu, sadece yedi dakika sonra Fenerbahçeli Joseph de Souza ile yaşadığı itişme sonrasında oyundan atılmıştı. Portekizli oyuncu kırmızı kart gördükten sonra adeta deliye dönmüş ve takım arkadaşlarının çabalarıyla güçlükle saha dışına çıkarılmıştı.

GÜNEŞ DE MEMNUN

Haksız bir kırmızı kart gördüğünü savunan Portekizlinin bu maçı unutamadığı öğrenildi. Malatya deplasmanında formasına yeniden kavuşan ve teknik direktör Şenol Güneş'le görüşen 35 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe maçına ilk 11'de başlamayı çok istediğini ve "Fenerbahçe'yi bana bırakın" dediği öğrenildi.

Sözleşmesi gelecek yılın haziran ayında bitecek olan tecrübeli futbolcunun, sezon sonunda yüksek ihtimalle takımdan ayrılacağı için Fenerbahçe derbisinde iz bırakacak bir performans sergilemek istediği ve bu maça çok motive olduğu belirtildi. Şenol Güneş'in de Quaresma'nın hırsından dolayı memnun olduğu ifade edildi.