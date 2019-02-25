Quaresma: Derbide sakin kalalım

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Son yıllarda futboldan çok olayların konuşulduğu dev derbi öncesi takım arkadaşlarıyla bir toplantı yapan Ricardo Quaresma, "Sakin olalım" uyarısında bulundu.

SAKİN KALIRSAK KAZANIRIZ

Güneş gazetesinin haberine göre Quaersma, “Bu tip maçlarda Fenerbahçe hep gerginlikten beslenmiştir. Sakin kalırsak galibiyete ulaşırız. Onların tuzaklarına ben de birkaç kez düştüm. Bunun için hala üzgünüm. Ben dersimi aldım. Maçı 11 kişi tamamlamamız gol yememizden daha önemli. Sakın tahriklere kapılmayın. Biz sadece futbolumuzu oynayalım” şeklinde konuştu.