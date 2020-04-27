Quaresma: Dönmek istiyorum

Beşiktaş'ta bir dönem çok sevilen ve bu sezon başında Kasımpaşa'ya giden Ricardo Quaresma, Porto'nun resmi kanalına bir röportaj verdi.

Kasımpaşa ile sözleşmesinin bu sezon sonu biteceğini belirten Portekizli yıldız, geleceğinin belirsizliğini koruduğunu söyledi.

''PORTO'YA DÖNMEK İSTERİM''

Quaresma, ''Porto'ya dönmeyi çok isterim. Kasımpaşa ile sözleşmem sezon sonunda bitiyor ve ayrılıp ayrılmayacağım henüz netleşmedi, bunu netleştirmek için bir görüşme yapacaktık. Şu anda içinde bulunduğumuz durumda oturup, konuşma şansı bulamadık. Porto, her zaman Porto'dur.'' dedi.

''FUTBOLU PORTO'DA BIRAKMAK İSTERİM''

Futbolu Porto'da bırakmak istediğine de vurgu yapan Portekizli, ''Ben sevdiğim kulüpte futbolu bırakmak isterim, ancak birçok şey var yapılması gereken. Ben tüm sorunları halledebilecek bir oyuncu değilim. Bana kalsa, futbolu Porto'da bırakırım.'' ifadelerini kullandı.