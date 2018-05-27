Quaresma: Dünya Kupası'nda favori değiliz

Ricardo Quaresma, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda favori olmadıklarını söyledi.

"İYİ HAZIRLANMALIYIZ"

Turnuvaya iyi hazırlanmaları gerektiğini vurgulayan Quaresma, "Çalışmak, acı çekmeyi ve duygularımızı nasıl kontrol edeceğimizi bilmek zorundayız. Dünya Kupası yaklaşıyor. Psikolojik ve fiziksel olarak iyi hazırlanmalıyız. Taraftarların, turnuva boyunca bize destek vermelerini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

"AYAKLARIMIZ YERE BASMALI"

Dünya Kupası'nda favori olmadıklarını dile getiren Portekizli yıldız, "Genç ve tecrübeli oyunculardan oluşan bir takımız ancak ayaklarımızı yere basmalıyız. Kupada sona ulaşmak için çok çalışmalı ve ilk olarak grup maçlarını düşünmeliyiz. Maç maç ilerlemeliyiz. Önümüzde uzun bir yol olacak" şeklinde konuştu.

"TADINI ÇIKARMAK İSTİYORUM"

Dünya Kupası'nın tadını çıkaracağını belirten Quaresma, "Takıma yardım etmek için elimden geleni yapacağım ve her zaman olduğu gibi gençlere yardım etmeye çalışacağım. Sahada fark yaratabilecek kaliteli oyuncularımız var. Genç ve tecrübeli futbolcuların karışımı, hedefe ulaşmamızda yardımcı olacaktır. Dünya Kupası'nın tadını çıkarmak istiyorum." dedi.