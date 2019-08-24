Quaresma: Fikret Orman beni istemediğini söyledi

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma dönemi sona eriyor...

Göztepe maçında oynatılmayan ve yedek kulübesinde moralsiz olduğu gözlenen Portekizli yıldız, geleceğiyle ilgili bir açıklama yaptı.

"BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEĞİM"

35 yaşındaki futbolcu, "Başkan tarafından kulüpte istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Şu anda problemi çözmeye çalışıyorum. İlerleyen günlerde bir basın toplantısıyla geleceğim hakkında bilgilendirme yapacağım. Tüm desteğiniz için teşekkür ederim" dedi.

2 LİG 1 KUPA ŞAMPİYONLUĞU

2 farklı dönemde toplamda 7 yıl siyah-beyazlı formayı giyen Portekizli yıldız, 2 lig 1 de Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanmıştı.

Tecrübeli futbolcunun ilerleyen günlerde takımdan ayrılması bekleniyor.