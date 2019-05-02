Quaresma G.Saray derbisinde sahada

Şenol Güneş, Galatasaray'la oynanacak kritik derbi öncesi ilk 11'i şekillendirmeye başladı. Deneyimli teknik adam son 6 maçta 6 galibiyet alan takımda büyük değişiklikler yapmayacak.

QUARESMA DERBİYLE DÖNÜYOR

16 Mart'ta oynanan Göztepe maçında sakatlanan Quaresma, 1.5 aylık dilimin ardından Ankaragücü mücadelesiyle sahalara döndü. 4-1 kazanılan karşılaşmanın ikinci yarısında görev alan Portekizli, sakatlığını tamamen atlattı ve derbide hazır olacak.

35 yaşındaki futbolcusuyla konuşan Güneş, "Derbide sana güveniyorum, hazır ol" dedi.

Deneyimli teknik adam Şenol Güneş, Portekizli yıldızı derbide ilk 11'de sahaya sürecek. Kanatlardan etkili olmayı planlayan Güneş, Lens'in yerine Quaresma'ya görev verecek. Burak Yılmaz'ın arkasındaki üçlü ise Güven Yalçın, Ljajic ve Q7 olacak.

Orta sahada Atiba-Dorukhan ikilisi de bozulmayacak.

Şenol Güneş'in Galatasaray derbisindeki muhtemel 11'i şöyle olacak: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner Erkin, Atiba, Dorukhan, Güven Yalçın, Ljajic, Quaresma, Burak Yılmaz.