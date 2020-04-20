Quaresma: Günde 4-5 kez duşa giriyorum

Ricardo Quaresma, karantina günlerini Türkiye'de geçiriyor.
Eşi, çocukları ile birlikte İstanbul'daki evlerinde bulunan 36 yaşındaki futbolcu, ülkesinde yayınlanan '5 para a Meia Noite' isimli programa görüntülü olarak bağlanarak, buradaki sohbete katıldı.
Geçirdiği zorlu çocukluk zamanlarından bahseden yıldız isim, yıkanmak konusunda ilginç bir açıklamada bulundu.
Quaresma "Küçükken pek sık yıkanamazdım, çünkü evimizde banyo yoktu. Şimdiyse suya verecek param var ve sürekli duş alıyorum. Günde 4-5 kez yıkanıyorum." dedi.