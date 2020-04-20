Quaresma: Günde 4-5 kez duşa giriyorum

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Rüştü Reçber: Salgını herkesin ciddiye alması gerekiyor

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Trabzonsporlu Serkan evde yemek yaptı

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Sörloth Norveç usulü taco yemeği yaptı

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Ronaldo antrenmanlarına çocuklarıyla devam ediyor

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Ersun Yanal: Beşiktaş'ın 100. yılı sağlıklı bir sezon değildi

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1 Tottenhamlı Son'un askerde fotoğrafı çekildi Zorunlu askerlik görevini yerine getirmek için birliğine katılan Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son'un, askerde çekilen fotoğrafı sosyal medyaya düştü.

2 Yönetim, Fatih Terim'den indirim talep etti Koronavirüs nedeniyle futbolculardan indirim talep eden Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'den de maaşının bir kısmını feda etmesini bekliyor.

3 Beşiktaş antrenmanlara başladı Beşiktaşlı futbolcular, haftalar sonra tesislere gelerek çalışmalara başladı. Oyuncular altışarlı gruplar halinde, sosyal mesafe kuralına uyarak antrenman yaptı.

4 Newcastle United, Araplara satıldı İngiliz ekibi Newcastle United'ın sahibi Mike Ashley, kulübü 300 milyon pounda (2.5 milyar TL) Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a sattı.

5 Isla ve ailesi yurtta karantinada Dans yarışmasına katılmak için Şili'ye giden Isla'nın eşi Gala Caldirola, koronavirüs çıkınca Türkiye'ye geri dönmüştü. 14 gün boyunca bir yurtta kalacak olan Caldirola'yu, Isla yalnız bırakmadı.

6 Beşiktaş'ta Vida indirimi kabul etti Futbolcularından indirim talep eden Beşiktaş'ta, bu teklife olumlu yanıt veren ilk yabancı oyuncunun Domagoj Vida olduğu öğrenildi.

7 Arda Turan: Ben hep halı sahada oynardım Arad Turan, halı sahada top oynamasıyla ilgili gelen eleştirilere cevap verdi.

8 Şampiyon boksör Türkler sayesinde Müslüman oldu Avusturyalı boksör Wilhelm Ott, karantina sürecinde çok düşündüğünü ve Müslümanlığa geçtiğini açıkladı.

9 FIFA eNations Cup'ta Türkiye'nin rakipleri Türkiye, FIFA'nın 'Stay and Play' sloganıyla organize ettiği FIFA eNations Cup'ta; Romanya, İsrail ve Mısır ile mücadele edecek.