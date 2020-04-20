Ensonhaber.com'a dön

Quaresma: Günde 4-5 kez duşa giriyorum

Kasımpaşa'nın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, küçükken evlerinde banyo olmadığı için yıkanamadığını, şimdilerde ise günde 4-5 kez duşa girdiğini söyledi.

| Özel Haber
Yorum Yap

Ricardo Quaresma, karantina günlerini Türkiye'de geçiriyor.

Eşi, çocukları ile birlikte İstanbul'daki evlerinde bulunan 36 yaşındaki futbolcu, ülkesinde yayınlanan '5 para a Meia Noite' isimli programa görüntülü olarak bağlanarak, buradaki sohbete katıldı.

Geçirdiği zorlu çocukluk zamanlarından bahseden yıldız isim, yıkanmak konusunda ilginç bir açıklamada bulundu.

Quaresma "Küçükken pek sık yıkanamazdım, çünkü evimizde banyo yoktu. Şimdiyse suya verecek param var ve sürekli duş alıyorum. Günde 4-5 kez yıkanıyorum." dedi. 

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM