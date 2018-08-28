Quaresma ile Tolgay, Şenol Güneş'i kızdırdı

Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısında aldığı mağlubiyetin yankıları sürüyor. Tolgay Arslan ve Quaresma'nın oyundan alındıktan sonra Şenol Güneş'e karşı olan tavırlarından dolayı ceza alabileceği ifade ediliyor.

QUARESMA MİKROFONA TEKME ATTI

Antalyaspor maçının ilk yarısında oyundan alınan Tolgay Arslan, Şenol Güneş'in yüzüne bile bakmadan doğrudan soyunma odasına gitti. 90. dakikada oyundan alınan Quaresma ise önce reklam panosuna ardından yayıncı kuruluşun saha kenarındaki mikrofonunu tekmeledi.

Başkan Fikret Orman, hem oyundan çıkarken gösterdiği agresif tavırlardan dolayı Şenol Güneş'i kızdıran Portekiz yıldız hem de Tolgay Arslan'la özel olarak görüşecek. Orman iki oyuncuyu ya uyaracak ya da ceza verecek.

Daha sonra Şenol Güneş de iki futbolcuyla özel bir görüşme gerçekleştirecek.