Quaresma Kasımpaşa'yla anlaştı

Beşiktaş'ta ikinci Ricardo Quaresma dönemi de sona erdi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği Portekizli futbolcu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış ve "Başkan bana kulüpte istenmediğimi söyledi" demişti.

Tecrübeli futbolcunun Instagram paylaşımının ardından bir açıklama yapan siyah-beyazlı kulüp, 2 Eylül'e kadar takım bulamaması durumunda Quaresma'nın kadro dışı bırakılacağını duyurmuştu.

950 BİN EURO ALACAK

Yaşanan bu gelişme üzerine takım arayışı içine giren 35 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'yla anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncunun yıllık 950 bin euro alacağı öğrenildi.

2 LİG, 1 TÜRKİYE KUPASI KAZANDI

İki farklı dönemde toplam 7 sezon siyah-beyazlı formayı giyen Quaresma, 2 lig 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu kazandı.