Quaresma Katar'a dönüyor

Kartal'dan bir yıldız daha kayıyor. Dünya Kupası öncesi tatilde stres atan Quaresma’nın ayrılık söylentileri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla daha da güçlendi.

HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER YAZMIŞTI

Çin’e gideceği iddia edilen Q7, ‘Beşiktaş’a her şey için teşekkürler’ mesajı atınca ‘Tamam iş bitmiş’ yorumları yapıldı.

Futbol hayatının son yıllarında maddi olarak iyi bir sözleşmeye imza atmak isteyen Quaresma'nın, Çin’e değil Katar’a gideceği öğrenildi.

İKİ TAKIMDAN BİRİ

Daha önce Bülent Uygun’un eski takımı Al Gharafa’nın transfer listesinde yer alan Quaresma, tercihini büyük ihtimalle bu takımdan yana kullanacak.

Daha önce de Katar’da Al Ahli takımında oynayan Quaresma’ya eski takımına geri dönmesi için de cazip teklifler olduğu belirtiliyor.