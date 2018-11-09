Quaresma: Kazanmalıydık

Beşiktaş’ta maçın en başarılı isimlerinden olan Ricardo Quaresma, galibiyeti hak eden bir performans ortaya koymalarına rağmen hedefe ulaşamadıklarını söyledi.

Portekizli yıldız, “Kazanmayı hak ettiğimizi söyleyebilirim. Takım bütünlüğünden dolayı arkadaşlarımı tebrik ederim. Girdiğimiz net pozisyonlar vardı. Bunları değerlendiremeyince böyle sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Başımızı kaldırıp, yolumuza devam edeceğiz. Böyle oynarsak taraftarımızı sevindirebiliriz. Bu maç artık geride kaldı. Şimdi ligdeki maça odaklanmamız lazım” dedi.