Quaresma: Kötüysem yine ayrılırım

Beşiktaş'ın Genk'e yenildiği maçtan en çok tepki gören oyuncuların başında Quresma geldi. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Portekizli, ayrılık sinali verdi.

"GENÇLERE TEPKİ GÖSTERMESİNLER BEN AYRILIRIM"

Taraftarların tepkisi hakkında konuşan Quaresma, "Kötü olduğumu, fazlalık olduğumu düşünüyorlarsa bana tepki gösterebilirler." dedi.

Futbolda tecrübeli olduğunu ve empati yapabileceğini ifade eden Portekizli yıldız, "Lütfen, genç oyuncuları ıslıklamasınlar. Onlara tepki göstermesinler. Birine tepki göstermek istiyorlarsa bana göstersinler. Ben bu takımdan 1 kez ayrıldım. Sorun bensem, fazlalık bensem bir daha ayrılırım. Ocak ayında ayrılabilirim ama lütfen tepkilerini orantılı bir şekilde sahaya yansıtsınlar." şeklinde konuştu.