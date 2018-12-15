Quaresma: Özür dilerim

Malmö'ye 1-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Beşiktaş'ta mağlubiyetin faturası, kırmızı kart gören Ricardo Quaresma'ya kesilmişti.

BİRLİK OLMALIYIZ

Konuyla ilgili İnstagram hesabından bir paylaşımda bulunan Portekizli yıldız, "Dostlarım, hayatımda her zaman kulüp için elimden geleni vermeye çalıştım. Son maçta savaştım, topu kazanmak için müdahale ettim ve maalesef oyundan atıldım. Bunun için özür dilerim. Trabzonspor karşısında kazanmak için birlik olmalıyız. Zafere birlikte ulaşacağız." dedi.