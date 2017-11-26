Quaresma Pepe'ye destek verdi

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı öncesi Pepe şoku yaşadı. Maç öncesinde ısınmaya çıkan siyah-beyazlılarda deneyimli savunmacı, adalesinden sakatlık yaşadı.

OYNAMAM MÜMKÜN DEĞİL

Karşılaşma öncesi bu durum moralleri bozarken teknik direktör Şenol Güneş kadrodan çıkarmadan önce bir görüşme yaptı. Güneş, durumunu sorarken, büyük üzüntü yaşayan Pepe "Oynamam mümkün değil" ifadesini kullandı.

Yakın arkadaşının yanına koşan Quaresma da "Bir şeyin yok. Kalk, oynarsın" diyerek moral vermeye çalıştı ama sonuç değişmedi. Pepe'nin yerine Necip Uysal ilk 11'e dahil edildi. Pepe'nin yaşadığı üzüntü objektiflere bu şekilde yansıdı