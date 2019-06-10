Quaresma: Şampiyonluk hakkımızdı

Beşiktaş'ın 35 yaşındaki deneyimli futbolcusu Ricardo Quaresma, verdiği bir röportajda, "Şampiyonluk Beşiktaş'ın hakkıydı" dedi.

"İYİ OYNADIK, SAVAŞTIK"

Şampiyon olamadıkları için büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Quaresma, "Şampiyonluğu neden kaybettiniz?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Buna verilecek yanıt tek. İyi oynadık, savaştık ama bir sıkıntı var, onu çözemedik. Ancak kime sorarsanız sorun 'şampiyonluk Beşiktaş'ın hakkıydı' diyecektir"





Yıllarca futbol oynayacak fiziki yeterliliğe sahip olduğunu belirten kanat oyuncusu, "Gece hayatım yok. Kendime iyi bakıyorum. Bütün hayatım futbol sahaları ile ailem. Beşiktaş'taki idmanların yanı sıra evimdeki salonda da çalışıyorum" dedi.