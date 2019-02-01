Quaresma sözleşmesi feshedilemedi

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in "yüzde 90 takımdan ayrıldı" dediği Ricardo Quaresma'da herhangi bir gelişme yaşanmaması, siyah-beyazlı taraftarların kafasını karıştırmıştı.

Transferin son günü takımdan ayrılması beklenen Portekizli futbolcunun sözleşmesinin neden hala feshedilmediği ortaya çıktı.

ALACAKLARINI BIRAK BONSERVİSİNİ VERELİM

Daha önce alacakları nedeniyle kulübe iki defa ihtarname gönderen 35 yaşındaki futbolcunun hem bonservisini hem de alacaklarını istediği öğrenildi.

Quaresma'nın bu talebine "Alacaklarını bırak, bonservisini verelim" şeklinde cevap veren Beşiktaş yönetimi, tecrübeli futbolcudan olumsuz yanıt aldı.

Yaşanan bu gelişme üzerine çıkmaza giren siyah-beyazlı yönetimin, transferin son günü Quaresma'ya ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiği ancak telefonlarını kapattığı için Porteklizli yıldıza ulaşamadığı belirtildi.

ÇİN YA DA ABD

Avrupa'da birçok ligde transfer dönemi dün gece kapanırken, Quaresma'nın yönetimle anlaşması durumunda Çin ya da ABD takımlarından birine gitmesi bekleniyor.