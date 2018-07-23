Quaresma takıma döndü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 26 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, izni sona eren Ricardo Quaresma da katıldı.

Fulham ile transfer görüşmelerine başlandığı duyurulan İspanyol kaleci Fabricio Ramirez, izinli olan Domagoj Vida ve Pepe idmanda yer almazken, Oğuzhan Özyakup takımdan ayrı bireysel çalıştı.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, 5'e 2 top kapma idmanının ardından topla istasyon çalışmaları yaptı. Geniş alanda gerçekleştirilen top kapma çalışmasının ardından idman çift kale maçla sona erdi.

Portekiz Milli Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası'nda forma giydiği için izinli olan Pepe'nin yarın siyah-beyazlı takıma katılacağı belirtildi. Öte yandan Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan antrenman sonrasında oğlu Kian Arslan ile bir süre oyun oynadı.