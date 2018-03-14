Quaresma: Türk takımlarının ulaşamayacağı seviyedeyiz

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Bayern Münih'e 3-1 yenilen ve turnuvaya veda eden Beşiktaş'ta Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, karşılaşmanın ardından soruları yanıtladı.

''ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ VAR''

Artık Süper Lig'e döneceklerini söyleyen Quaresma, ''Taraftarımız tek kelimeyle mükemmeldi, her zaman mükemmeller. Şimdi lige dönüyoruz, şampiyonluk şansımız var, bunun bilincindeyiz. Bunun için mücadele edeceğiz.'' şeklinde konuştu.

''KOLAY KOLAY TÜRK BİR TAKIMIN GELEMEYECEĞİ NOKTA"

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdikleri performansın özel olduğunu belirten Portekizli futbolcu, ''Kolay kolay hiçbir Türk takımının gelemeyeceği bir noktaya geldi bu takım. Grup aşamasındaki performansımız özeldi.'' sözlerini kullandı.