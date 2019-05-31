Quaresma: Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Antalya'daki tatilinin ardından soluğu Azerbaycan'da aldı.

Bakü'de oynanan Chelsea-Arsenal UEFA Avrupa Ligi maçını izleyen Portekizli futbolcu ardından ülkenin spor bakanı Azad Rahimov ile bir araya geldi ve burada tatilinin de bir bölümünü geçirmeye karar verdi.

Qafqazinfo'nun aktardığına göre Azerbaycan Spor Bakanı Azad Rahimov'un çağrısı üzerine ülkeye geldiğini söyleyen Quaresma'ya basın ve futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Spor bakanı siyah-beyazlı futbolcuya günün anısına hediyeler verdi. Quaresma da sevenleriyle fotoğraf çekilip imza dağıttı.

Bakü'de açıklamalarda bulunan Ricardo Quaresma, 'Fenerbahçe veya Galatasaray'dan hiç teklif aldınız mı?' sorusuna "Ben satılık değilim. Türkiye'de ancak Beşiktaş'ta oynarım" diyen futbolcu Azerbaycan'da futbol oynama ihtimaliyle ilgili soruya da yanıt verdi: "Herşey mümkündür. Ama halihazırda kulübümle sözleşmem sürüyor. Kariyerimi Beşiktaş'ta bitirmek istiyorum."

SADECE BEŞİKTAŞ'TA OYNARIM

Ricardo Quaresma'ya Galatasaray'dan teklif alması durumunda nasıl bir tutum sergileyeceği sorulunca şu yanıtı verdi: "Beşiktaş'ta kontratım var ve Beşiktaş'ta çok mutluyum. Başkan veya kulüp tarafından bana söylenen bir şey yok. İnşallah 2016'da başıma gelenler tekrar gelmez. Tek başıma antrenman yaptığım dönemler umarım tekrar olmaz çünkü Beşiktaş'ı çok seviyorum. Türkiye'de sadece bir takımda oynarım o da Beşiktaş."