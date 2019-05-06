Quaresma: Umarım Türkiye'de bazı şeyler değişir

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Beşiktaş Süper Lig'in 31. haftasında Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 2-0'lık kazanan Sarı Kırmızılı ekip uzun bir aranın ardından Başakşehir'den zirveyi devraldı. Beşiktaş ise zorlu mücadeleden istediği sonuçla ayrılamayınca şampiyonluk yarışında işini bir hayli zora soktu.

Mücadelenin ardından Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Portekizli futbolcuların maç sonu açıklamaları:

"Sezon bitmedi, hala devam ediyor. Hala maçlar var, rakiplerimiz birbirleriyle oynayacak, muhakkak puan kaybedeceklerdir. Sakatlığım geçti diyebilirim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım bugün. Ayağım beni düşündürmüyor, beni başka bir şey düşündürüyor, umarım Türkiye'de bazı şeyler değişebilir."