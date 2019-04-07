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Quaresma ve Adriano kadroya alınmadı

Beşiktaş'ta Adriano ve Quaresma, Çaykur Rizespor maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Quaresma ve Adriano kadroya alınmadı
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Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlı takımın deplasmana götüreceği maç kadrosu belli oldu.

QUARESMA VE ADRİANO YOK

Beşiktaş'ta Adriano ve Quaresma, Çaykur Rizespor maçının kadrosuna dahil edilmedi.

İşte Beşiktaş'ın kamp kafilesi:

"Karius, Utku, Ersin, Gökhan Gönül, Rıdvan, Caner, Vida, Mirin, Necip, Roco, Medel, Atiba, Ljajic, Muhayer, Dorukhan, Kagawa, Oğuzhan, Lens, Larin, Güven, Burak"

ISIMAT-MIRIN HAZIR

Sakatlığı geçen Nicolas Isimat-Mirin, yarınki karşılaşmada görev alabilecek. Isimat-Mirin, sakatlığından dolayı Atiker Konyaspor ve Göztepe maçlarında forma giyememişti.

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