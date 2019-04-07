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Arda Turan: G.Saray başkanı olmak istiyorum

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1 Quaresma ve Adriano kadroya alınmadı Beşiktaş'ta Adriano ve Quaresma, Çaykur Rizespor maçının kadrosuna dahil edilmedi.

2 Avrupa kulüpleri Güven Yalçın'la ilgileniyor Beşiktaş'ta bu sezon sürekli olarak forma giymese de dikkatleri toplamayı başaran Güven Yalçın'la, Bundesliga, La Liga ve Serie A takımları ilgileniyor.

3 Volkan Demirel: Jübile yapmak gibi bir niyetim yok Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, jubile yapmak gibi bir niyetinin olmadığını 4. yıldızı taktıktan sonra emeklilik kararı alacağını söyledi.

4 Ahmet Ağaoğlu: Elin kızına bile veremem Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, altyapıdan çıkarılan genç futbolcular hakkında konuştu. Başkan "Onları bırakın başka takımların formasıyla görmeyi, elin kızına bile veremem.” dedi.

5 Galatasaray'da savunma düşündürüyor Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'ın savunma hattı, kart cezalısı Luyindama ve Marcao'nun yerine Semih Kaya-Ahmet Çalık ikilisine emanet edilecek.

6 Genç Beşiktaşlı Gürkan Varlık'tan Bale golü Beşiktaş U17 futbolcusu Gürkan Varlık, Çaykur Rizespor'la oynadıkları mücadelede mükemmel bir depar atarak topu ağlara gönderdi. Gürkan'ın bu golü akıllara Gareth Bale'ı getirdi.

7 Emre Akbaba: Kadıköy'de kazanacağız Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Emre Akbaba, 3-0 kazanılan Yeni Malatyaspor maçının ardından gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe derbisi için "Kadıköy'e kazanmak için gideceğiz" dedi.

8 Belhanda ile Diagne arasında penaltı tartışması Galatasaray'ın 3. golünden önce Belhanda ile Diagne arasından penaltı tartışması yaşandı. Teknik heyet Diagne atsın deyince Belhanda oyundan çıkmak istedi.

9 Fatih Terim: Kadıköy'de aslanlar gibi oynayacağız Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-0 kazandıkları Yeni Malatyaspor maçının ardından Fenerbahçe derbisi hakkında "Gideceğiz aslan gibi oynayıp, geleceğiz." yorumunu yaptı.