Quaresma ve Adriano kadroya alınmadı

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlı takımın deplasmana götüreceği maç kadrosu belli oldu.
QUARESMA VE ADRİANO YOK
Beşiktaş'ta Adriano ve Quaresma, Çaykur Rizespor maçının kadrosuna dahil edilmedi.
İşte Beşiktaş'ın kamp kafilesi:
"Karius, Utku, Ersin, Gökhan Gönül, Rıdvan, Caner, Vida, Mirin, Necip, Roco, Medel, Atiba, Ljajic, Muhayer, Dorukhan, Kagawa, Oğuzhan, Lens, Larin, Güven, Burak"
ISIMAT-MIRIN HAZIR
Sakatlığı geçen Nicolas Isimat-Mirin, yarınki karşılaşmada görev alabilecek. Isimat-Mirin, sakatlığından dolayı Atiker Konyaspor ve Göztepe maçlarında forma giyememişti.