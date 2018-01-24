Quaresma ve Negredo'dan 'barıştık' pozu

Beşiktaş'ın yıldızları Ricardo Quaresma ve Alvaro Negredo, aralarında problem olduğu iddialarına sosyal medya üzerinden yaptıkları ortak paylaşımla cevap verdi.

"BİZ BEŞİKTAŞ'IZ"

Quaresma, yaptığı paylaşımda, "Problemimiz olduğunu söyleyenleri kocaman kucaklıyorum. Bir sürü yalanla saçmasapan konuşup, takımda problem çıkarmaya çalışmayı lütfen bırakın, Yoksa böyle hepinizi kucaklarım. Biz Beşiktaş'ız." ifadelerini kullandı.

"PORFESYONEL ARKADAŞIZ"

Alvaro Negredo da, "Profesyoneliz ve arkadaşız" mesajını yolladı. İki oyuncunun bu paylaşımları, Beşiktaş taraftarları tarafından yüzlerce kez paylaşıldı.