Quaresma ve Volkan'dan iddialı derbi yorumu

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasın Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

13 yıldır kazanamadığı Kadıköy deplasmanına çıkacak olan siyah-beyazlılarda, Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'dan iddialı bir açıklama geldi.

HARİKA BİR DERBİ OYNAYACAĞIM

Kanarya’yla oynanacak derbiye özel olarak hazırlanan tecrübeli futbolcu, “Beşiktaş formasıyla bu stadyuma yine harika bir derbi oynamak için geri döneceğim” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi Quaresma, Vodafone Park'ta oynanan son Fenerbahçe maçında 2 gol birden atmış ve maçın yıldızı olmuştu.

BEŞİKTAŞ BİZİM İÇİN ŞANS

Tek iddialı konuşan Quaresma değildi. Beşiktaş maçı hakkında açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, siyah-beyazlıların bu hafta karşılarına çıkmasının kendileri için bir şans olduğunu söyledi.

Deneyimli kaleci "Dinamo Zagreb maçında bize hiç yakışmayan bir sonuç aldık. Böyle maçlardan sonra camianın toparlanması için derbiler bulunmaz bir fırsattır. Fikstürde karşımıza Beşiktaş'ın çıkması büyük bir şans. Kazanıp Fenerbahçelilerin yüzünü yine güldürme fırsatını yakaladık" diye konuştu.