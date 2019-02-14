Quaresma Yeni Malatyaspor kadrosuna alındı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, bugün saat 16.00'da özel bir uçakla Malatya'ya gidecek ve kampa girecek.

Beşiktaş'ın yarın E.Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.

Teknik Direktör Şenol Güneş, E.Y. Malatyaspor maçı kadrosuna Quaresma'yı da dahil etti.

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda E.Y. Malatyaspor ile oynayacağı maçın kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Karius, Utku

Defans: Gökhan G., Caner, Adriano, Vida, Mirin, Roco

Orta Saha: Medel, Atiba, Necip, Muhayer, Dorukhan, Ljajic, Quaresma, Kagawa, Lens

Forvet: Larin, Mustafa, Güven, Burak Yılmaz