Quaresma yine takımını yalnız bıraktı

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Erzurumspor'la 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin 87. dakikasında Ricardo Quaresma, rakibine arkadan yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

BAZI TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı, karşılaşmanın 1-1 olduğu 87. dakikada raklibine yaptığı müdahalenin ardından hakem Mustafa Öğretmenoğlu'ndan kırmızı kart göreren oyun dışında kaldı.

Bazı Beşiktaş taraftarları yıldız oyuncuya tepki gösterirken, teknik direktör Şenol Güneş kenara doğru ağır hareketlerle gelen oyuncusuna hızlı olması için uyarıda bulundu.

SÜREKLİ KIRMIZI KART GÖRÜYOR

Öte yandan Quaresma, kötü oynadığı kritik mücadelerde sürekli kırmızı kart görmesiyle dikkat çekiyor. Portekizli futbolcu, yaptığı bire bir oyunlarda topu rakibine kaptırdıktan sonra dengesiz müdahaleleriyle birçok kez kırmızı kart görmüştü.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Portekizli futbolcu, ailesiyle yaşadığı sıkıntılardan dolayı takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Erzurumspor maçı, yüksek ihtimalle Quaresma'nın Beşiktaş formasını giydiği son karşılaşma olacak.