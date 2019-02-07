Quaresma'da son durum

Beşiktaş'ta Quaresma krizi devam ediyor...

Ocak ayı transfer dönemi boyunca takımdan ayrılmak için hem alacaklarını hem de bonservisini talep eden Portekizli futbolcu, amacına ulaşamamıştı.

Avrupa'da çoğu ülkede transfer dönemi kapandığı için rotayı Suudi Arabistan'a çeviren 35 yaşındaki futbolcu, Arap ekipleriyle anlaşma sağlayamadı.

ÇİN YA DA ABD

Yaşanan bu gelişme sonrası Quaresma'nın gidebileceği iki ülke kaldı; Çin ya da ABD...

Transfer dönemi 13 Şubat'ta başlayacak olan Amerika Birleşik Devletleri’nde yeni sezon 2 Mart’ta start alacak.

Portekizli oyuncunun bir süredir görüşme halinde olduğu Çin’de ise transfer dönemi 28 Şubat’ta sona erecek.

Q7 şayet bonservisini ve parasını alabilirse iki ülkeden birinin yolunu tutacak.