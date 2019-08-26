Quaresma'dan Beşiktaş'a 'vefasızlık' tepkisi

Siyah-beyazlıların gündeminde ne bu hafta alınan Göztepe zaferi ne de yapılacak olan yeni transferler var. Yönetim, öncelikli olarak Quaresma bilmecesini çözmek istiyor.

"BAŞKAN BENİ İSTEMİYOR"

Portekizli oyuncu, kulübün kendisi hakkında verdiği kararla ilgili yaptığı paylaşımda, "Biraz önce başkanın bundan böyle benim takımın bir parçası olmamı istemediğini öğrendim. Önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyeceğim" demesi üzerine Beşiktaş kulübünden bir açıklama gelmişti.

TAKIM BULAMAZSA KADRO DIŞI KALACAK

Kulüp, Quaresma'nın takım bulamaması durumunda bireysel olarak çalışmalarını sürdüreceğini, yani kadro dışı bırakılacağını resmi internet sitesinden duyurmuştu.

"HİZMETLERİME BÖYLE Mİ TEŞEKKÜR EDİLECEKTİ"

Siyah-beyazlı yönetimin yaptığı bu açıklamanın ardından kırgınlığını dile getiren Quaresma'nın, "Ben Beşiktaş için yedi sezon görev yaptım. Hizmetlerime böyle mi teşekkür edilecekti" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala (Avrupa'nın birçok ülkesinde) yeni bir kulüp arayan 35 yaşındaki futbolcu, takım bulamazsa devre arasına kadar Fulya'da tek başına antrenmanlara çıkacak.

Öte yandan oyuncunun ABD'den bazı takımlarla temas halinde olduğu belirtildi.