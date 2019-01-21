Abdurrahim Albayrak: Transferi biz de merak ediyoruz

1 Serdar Aziz Ersun Yanal'la telefonda görüştü Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, 28 yaşındaki stoperin Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin olduğunu söyledi.

2 BBC: Fenerbahçe krizde İngiliz Devlet Televizyonu BBC, tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe'yi analiz etti. Kanal, "Liverpool veya Arsenal'in küme düşme hattında olması gibi bir şey" dedi.

3 Quaresma'dan bir ihtarname daha Ailevi sorunları nedeniyle Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Quaresma'nın geçtiğimiz hafta kulübe bir kez daha ihtarname gönderdiği ortaya çıktı.

4 Beşiktaş'tan Kevin Nkoudou atağı Fransa'nın L’Equipe gazetesi, Beşiktaş'ın Tottenhamlı Kevin Nkoudou'yla büyük oranda anlaştığını yazdı.

5 Galatasaray Alan transferini bitirdi Alan ve kulübü Guanghzou Evergrande ile her konuda anlaşan Galatasaray yönetimi, oyuncuyu İstanbul'a getirmek için Dubai'ye gitti.

6 Göksel Gümüşdağ: Adebayor'u F.Bahçe'ye veririm Serdar Ali Çelikler, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Çelikler, F.Bahçe'nin Adebayor'u transfer edebileceğini söyledi.

7 Moses'in sözleşmesindeki küme düşme maddesi Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Nijeryalı futbolcu Moses'in, sözleşmesine "küme düşersek 3 milyon euro tazminat alırım" şeklinde bir madde koydurduğu öğrenildi.

8 Ricardo Quaresma: Portekiz'e dönmek istiyorum Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Tecrübeli futbolcunun Porto'ya döneceği öğrenildi.

9 Başakşehir zorlu Trabzon maçını kazandı Lider Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 4-2 mağlup etti ve rakipleriyle arasındaki 6 puanlık farkı korudu.