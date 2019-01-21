Quaresma'dan bir ihtarname daha

Ricardo Quaresma, Beşiktaş'la bağlarını koparmak üzere...
Geçtiğimiz aylarda alacaklarının ödenmesi için kulübe ihtarname gönderen Portekizli yıldız, ilk önce Antalya kampı kadrosuna alınmamış ancak daha sonra Şenol Güneş'in isteği üzerine kafileye dahil edilmişti.
AİLEVİ SORUNLARIM VAR
Eski kulübü Porto'yla görüşen 35 yaşındaki futbolcunun ailevi sorunlar nedeniyle Beşiktaş'tan ayrılmak istediği öğrenildi.
YÖNETİM TOPLANIYOR
Siyah-beyazlı yönetim, geçtiğimiz hafta kulübe bir kez daha ihtarname gönderen Quaresma'nın durumunu konuşmak için toplantı yapma kararı aldı.
Yönetimin Portekizli futbolcuyla ilgili kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.