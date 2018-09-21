Quaresma'dan derbi baylaşımı

Ricardo Quaresma, kendine ait sosyal medya hesabından Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi paylaşımda bulundu.

"SONSUZA DEK BEŞİKTAŞ"

İlk oynadığı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki hareketlerinin videosunu koyan Quaresma, şu ifadeleri kullandı:

"Bu formayla ilk derbim ve 24'ünde yine derbi var! Bu stadyuma geri döneceğim ve harika bir derbi daha oynayacağım. Bu kulübü temsil etmek ve bu formayı giymek için dünyanın tüm hazzıyla geri geleceğim. Teşekkürler Beşiktaş, bana verdiğiniz tüm destek için teşekkürler taraftarlar. Sonsuza dek Beşiktaş!"