2018 Dünya Kupası'nda Portekiz'le İran'ın karşı karşıya geldiği maçta Quaresma'dan enfes bir gol geldi.

QUARESMA'DAN KENDİNE HAS TRİVELA GOLÜ

İki takım için de gruptan çıkma adına son derece önemli olan karşılaşmanın ilk yarısı sona ererken Beşiktaş'ın yıldızı Quaresma sahneye çıktı. 44. dakikada sağ ayak dışıyla mükemmel bir trivela vuruşu yapan Portekizli yıldız takımını 1-0 öne geçirdi.

Quaresma'dan İran'a trivela golü - İZLE

Süper Lig'de de daha önce bu tarz goller atan Quaresma, son olarak Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yendiği maçta sarı-lacivertli ekibin ağlarını trivela vuruşuyla sarsmıştı.