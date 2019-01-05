Quaresma'dan Portekiz basınına eleştiri

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, ülkesinde çıkan haberler hakkında açıklamada bulundu.

Portekiz basınını eleştiren Quaresma, Instagram hesabından paylaşım yaptı.

BEN DİSPLİNSİZ DEĞİLİM TRANSLATE KULLANIN

Portekiz basınında Quaresma'nın disiplinsiz hareketler yaptığı ve Beşiktaş ile arasının açıldığı haberleri üzerine paylaşımda bulunan Quaresma, şu sözleri kullandı;

''Portekiz basınının Google Translate kullanmaması çok garip. Belki de bu yüzden gerçek olmayan şeyleri yazabiliyorlar. Başka dilleri bilmemeniz sorun değil ama bilmeden biliyormuş gibi davranmak daha kötü. Benim disiplinsizlik sorunum yok. Türk basınında hiç böyle bir haber çıkmadı. Google Translate kullanın...''